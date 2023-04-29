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Актер Павел Ртищев ушел из жизни на 52 году жизни

Актер Павел Ртищев ушел из жизни на 52 году жизни

В Свердловской области в пятницу, 28 апреля, умер актер Павел Ртищев. Артисту, служившему в Театре музыки, драмы и комедии города Новоуральска был 51 год.

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