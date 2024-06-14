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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тарасенко забил «Эдмонтону» в 3-м матче финала Кубка Стэнли. Это его 4-й гол в этом плей-офф

Тарасенко забил «Эдмонтону» в 3-м матче финала Кубка Стэнли. Это его 4-й гол в этом плей-офф

Форвард «Флориды» отличился в третьем матче финальной серии с «Ойлерс» (4:3, 3-0).  На счету 32-летнего россиянина стало 8 (4+4) очков в 20 играх в текущем плей-офф при полезности «+6».

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