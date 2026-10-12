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Объем рынка факторинга впервые превысил 3 трлн рублей

Совокупный портфель российского рынка факторинга в третьем квартале 2026 года впервые превысил 3 трлн рублей и достиг 3,36 трлн рублей, увеличившись за квартал на 7% – 204 млрд рублей.

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