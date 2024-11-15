Испанская газета La Vanguardia больше не будет публиковать материалы на платформе X

Испанское ежедневное издание La Vanguardia, штаб-квартира которого находится в Барселоне, объявило, что больше не будет публиковать материалы на социальной платформе X Илона Маска, которая, по мнению газеты, превратилась в "сеть дезинформации".
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