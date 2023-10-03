AP: Пентагон попросил Конгресс США увеличить финансирование Украины

Пентагон направил в Конгресс США письмо, в котором попросил выделить больше средств на финансирование Украины, поскольку у американского Минобороны подходят к концу деньги на замену оружия, уже отправленного ВСУ.
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