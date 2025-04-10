Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Evgenija Palette
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Трамп по ошибке позвонил прозванному им неудачником экс-помощнику

Трамп по ошибке позвонил прозванному им неудачником экс-помощнику

Работники Белого дома по ошибке устроили звонок американского лидера Дональда Трампа и его экс-помощника по национальной безопасности Герберта Макмастера, которого президент США за день до этого публично назвал неудачником.

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