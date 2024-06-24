Операторы FPV-дронов уничтожили танк Leopard на южно-донецком направлении

Скриншот видео Операторы ударных FPV-беспилотников бригады морской пехоты ТОФ группировки войск "Восток" обнаружили и уничтожили замаскированный танк Leopard немецкого производства на южно-донецком направлении в зоне спецоперации РФ.
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