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Операторы FPV-дронов уничтожили танк Leopard на южно-донецком направлении

Операторы FPV-дронов уничтожили танк Leopard на южно-донецком направлении

Скриншот видео Операторы ударных FPV-беспилотников бригады морской пехоты ТОФ группировки войск "Восток" обнаружили и уничтожили замаскированный танк Leopard немецкого производства на южно-донецком направлении в зоне спецоперации РФ.

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