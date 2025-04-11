В Дорогобуже губернатор региона Василий Анохин встретился с семьями участников СВО и ветеранами

Обсуждали в том числе и реализацию программы «Герои СВОего времени. Смоленск» Василий Анохин провёл встречу с семьями участников СВО и ветеранами в неформальной обстановке, где обсуждались значимые темы, такие как медицинская и социальная реабилитация для участников специальной военной операции, а также их возможности для занятий спортом и физической культурой.