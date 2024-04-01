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Гаврилов назвал сегодняшние отношения России и НАТО «более чем холодной войной»

Гаврилов назвал сегодняшние отношения России и НАТО «более чем холодной войной»

Отношения Российской Федерации и НАТО сегодня можно охарактеризовать как «более чем холодная война». Соответствующую точку зрения в разговоре с РИА Новости выразил Константин Гаврилов, руководитель делегации Москвы на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.

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