В Бурятии опрокинулся микроавтобус с 12 пассажирами, есть пострадавшие

В Бурятии, в Баргузинском районе, произошло ДТП с участием микроавтобуса, который опрокинулся. По данным регионального главка МЧС, в автомобиле находились 12 пассажиров, включая троих детей, пишет РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии