«Арсенал» может попробовать подписать Теля сегодня. «Бавария» предпочтет постоянный трансфер форварда или аренду с обязательством выкупа (Sky Sports)

После переговоров этой зимой нападающий «Баварии» не перешел в «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Как пишет Sky Sports, «Арсенал» будет работать до самого закрытия трансферного окна, чтобы попытаться улучшить состав.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии