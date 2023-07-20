РИАП "АПРАЛ" МТ

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BFMTV: Госсекретарь Шьяппа, засветила свои прелести в Playboy, за что была деклассирована и отправлена на пенсию

BFMTV: Госсекретарь Шьяппа, засветила свои прелести в Playboy, за что была деклассирована и отправлена на пенсию

Госсекретарь Франции по вопросам социальной экономики и общественных организаций Марлен Шьяппа, не соблюдала моральные принципы и провела фотосессию для мужского журнала Playboy, после чего ее попросили из правительства, о чем сообщил BFMTV.

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