BFMTV: Госсекретарь Шьяппа, засветила свои прелести в Playboy, за что была деклассирована и отправлена на пенсию

Госсекретарь Франции по вопросам социальной экономики и общественных организаций Марлен Шьяппа, не соблюдала моральные принципы и провела фотосессию для мужского журнала Playboy, после чего ее попросили из правительства, о чем сообщил BFMTV.
Госсекретарь Франции по вопросам социальной экономики и общественных организаций Марлен Шьяппа, не соблюдала моральные принципы и провела фотосессию для мужского журнала Playboy, после чего ее попросили из правительства, о чем сообщил BFMTV.
Свежие комментарии