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SK innovation приняла решение отделить бизнес по производству аккумуляторов

SK innovation приняла решение отделить бизнес по производству аккумуляторов

Слухи о готовности южнокорейской компании SK innovation последовать примеру LG Chem и отделить бизнес по выпуску литиевых аккумуляторов в итоге нашли подтверждение.

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