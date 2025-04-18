Осуждённые за фейки о российской армии заплатили штрафы на сумму 7,75 млн рублей

В 2024 году российские суды назначили осуждённым по ст. 207.3 УК России («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил России») штрафы на общую сумму 7,75 млн рублей.
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