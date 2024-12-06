БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Бессилие нового канцлера: мечты о великой Германии разрушены еще до выборов

Бессилие нового канцлера: мечты о великой Германии разрушены еще до выборов

Вероятный следующий канцлер Германии Фридрих Мерц проводит свою собственную немецкую версию американской идеи «сделать свою страну снова великой», обещая восстановить утраченное чувство величия ФРГ в крайне нестабильные времена.

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Комментарии
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ДП
Дмитрий Пузанов
Дешевые энергоресурсы - вот главный устаревший устой. Его уже успешно заменили новым устоем - дорогими энергоресурсами. Прощай навсегда, Германия, которую мы знали когда-то!
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17 час.

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