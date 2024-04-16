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Сонники, гороскопы, гадания

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Знаки Зодиака, которые чаще других изменяют своим вторым половинкам

Знаки Зодиака, которые чаще других изменяют своим вторым половинкам

Астрология может подсказать не только то, как человек проявляет свою любовь и чего ждет от своего романтического партнера, но и то, насколько он склонен к походам «налево»… Рейтингом зодиакальных изменщиков, в отношениях с которыми не стоит ждать абсолютной преданности, с нашими читателями поделилась таролог Аделина Панина.

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