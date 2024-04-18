Верещук: Зима на Украине будет очень сложной из-за поврежденной инфраструктуры

Вице-премьер киевского режима Ирина Верещук поделилась сведениями о том, что частичное уничтожение инфраструктурной сферы и невозможность её отстраивания сделают зимний период крайне трудным для государства.
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