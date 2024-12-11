У Рафиньи 17+8 в 23 матчах сезона за «Барсу». Вингер забил «Боруссии» в ЛЧ

Вингер каталонцев забил в матче с дортмундской «Боруссией» в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Рафинья сделал 8-е результативное действие в текущем розыгрыше турнира – теперь на его счету 6 голов и 2 голевых передачи.