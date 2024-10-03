Венчание в армянской церкви и шумные гуляния: свадьба завидного холостяка Шагора Степаняна с женой на 20 лет младше

Светские обозреватели не раз включали Шагора Степаняна в список завидных холостяков. Теперь же бизнесмен остепенился, обретя настоящую любовь в лице 18-летней Марии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Я выкарабкался, ребята!»: Отар Кушанашвили показал себя после 10-часовой операции по удалению раковой опухоли
- Измена мужа, скандал с домогательствами Меладзе и отмена концертов. С чем столкнулась Ани Лорак
- Валдис Пельш на месте ведущего, Екатерина Мизулина в жюри: как прошла первая игра КВН без Александра Маслякова
Свежие комментарии