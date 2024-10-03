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Венчание в армянской церкви и шумные гуляния: свадьба завидного холостяка Шагора Степаняна с женой на 20 лет младше

Венчание в армянской церкви и шумные гуляния: свадьба завидного холостяка Шагора Степаняна с женой на 20 лет младше

Светские обозреватели не раз включали Шагора Степаняна в список завидных холостяков. Теперь же бизнесмен остепенился, обретя настоящую любовь в лице 18-летней Марии.

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