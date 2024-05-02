Роскачество представило рейтинг отечественных органических вин

В России впервые представлен рейтинг отечественных органических вин. Как пишет РИА Новости со ссылкой на Роскачество, в рамках проекта было исследовано более 30 вин разных типов, произведенных из винограда с сертификатом «органик» от шести торговых марок.
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