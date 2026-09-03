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В Энгельсе завели дело о покушении на жизнь военного

В Энгельсе завели дело о покушении на жизнь военного

Уголовное дело о покушении на жизнь военнослужащего возбуждено в Энгельсе, пострадавший госпитализирован, сообщает пресс-служба главка Следственного комитета России по Саратовской области.

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