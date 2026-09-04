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Воронежские новости

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Воронежский «Витекс» подал иск к банкроту «Кванту» на 134 миллионов рублей

Воронежский «Витекс» подал иск к банкроту «Кванту» на 134 миллионов рублей

Воронежское ООО «Витекс» обратилось в Арбитражный суд с иском к обанкротившемуся ООО «Квант» — юридическому лицу группы компаний «Квант», которому принадлежат заводы по сборке телевизоров в Воронеже и Зеленограде.

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