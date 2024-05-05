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«Боруссия» хочет еще раз арендовать Санчо. Директор клуба сказал: «Но «МЮ» тоже видит, как он сейчас хорош. Может, его захотят продать или вернуть»

Как пишет журналист Sky Флориан Плеттенберг, дортмундский клуб вряд ли сможет позволить себе полноценный трансфер вингера, поэтому хочет договориться с «Ман Юнайтед» о еще одной аренде.

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