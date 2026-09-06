Tesla FSD v14.3.9 сможет предотвращать ДТП при ручном управлении

Tesla представила новую версию своей системы Full Self-Driving (Supervised) — v14.3.9. В ней появилась функция, позволяющая системе брать управление на себя для предотвращения аварии, даже если автомобиль ведётся вручную.
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