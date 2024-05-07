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Путин снова вступит в должность Президента России

Путин снова вступит в должность Президента России

Он в пятый раз вступит в должность Президента России, сообщает корреспондент УтроNews. По информации СМИ, специальная инаугурационная церемония была подготовлена к 1996 году, когда Борис Ельцин приступал к работе на высшем посту.

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