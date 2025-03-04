Умер обвиняемый в получении взятки экс-министр транспорта Башкирии Клебанов

Бывший министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Клебанов, находившийся под домашним арестом по делу о получении взятки, скончался в больнице в Москве, сообщил его адвокат Геворг Кандилян.
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