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Умер обвиняемый в получении взятки экс-министр транспорта Башкирии Клебанов

Умер обвиняемый в получении взятки экс-министр транспорта Башкирии Клебанов

Бывший министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Клебанов, находившийся под домашним арестом по делу о получении взятки, скончался в больнице в Москве, сообщил его адвокат Геворг Кандилян.

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Игорь Васиков
Нету тела - нету дела...
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