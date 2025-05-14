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Умер экс-лидер Уругвая Хосе Мухика, известный как «самый бедный в мире президент»

Умер экс-лидер Уругвая Хосе Мухика, известный как «самый бедный в мире президент»

Мухика возглавлял Уругвай в 2010-2015 годах. Он прославился тем, что вел скромный образ жизни, почти всю зарплату президента отдавал на благотворительность и мечтал усыновить 30-40 детей из бедняцких районов.

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