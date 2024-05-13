Глава СНБО Украины Литвиненко назвал Белоусова опытным управленцем

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко назвал выдвинутого на должность главы Минобороны РФ Андрея Белоусова опытным управленцем, передает ТАСС.
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