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Глава СНБО Украины Литвиненко назвал Белоусова опытным управленцем

Глава СНБО Украины Литвиненко назвал Белоусова опытным управленцем

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко назвал выдвинутого на должность главы Минобороны РФ Андрея Белоусова опытным управленцем, передает ТАСС.

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