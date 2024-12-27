Технолог Деревсков: от подвижных в упаковке вареных овощей лучше отказаться

Очищенные вареные овощи, которые продаются в магазинах, должны быть упакованы в вакуумную упаковку. Ее содержимое не должно двигаться от легкого нажатия, если так происходит, продукт лучше не покупать, рассказал "Газете.
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