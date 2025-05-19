Агентство ССХI повысило кредитный рейтинг России впервые с 2022 года

С начала спецоперации суверенный кредитный рейтинг России впервые достиг уровня ВВВ+g.Китайское рейтинговое агентство CCXI повысило суверенный кредитный рейтинг России до уровня BBB+g со стабильным прогнозом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии