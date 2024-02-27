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В Приамурье началось досрочное голосование на выборах президента

В Приамурье началось досрочное голосование на выборах президента

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 фев — РИА Новости. Досрочное голосование на выборах президента России началось во вторник в Амурской области с Тындинского округа, участковая комиссия направилась к золотодобытчикам, сообщает избирательная комиссия региона.

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