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Президент Палестины приедет в Москву 12 августа

Президент Палестины приедет в Москву 12 августа

Global Look Press/Kremlin Pool Президент Палестины Махмуд Аббас посетит Москву 12-14 августа. Он рассчитывает на встречу с российским лидером Владимиром Путиным 13 августа, сообщил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль.

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