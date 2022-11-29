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Хави: «Кто бы не хотел тренировать Месси? Он все еще номер один. Роналду также входит в число 3-5 лучших игроков мира»

Хави ответил на вопрос о возможном возвращении Лионеля Месси в «Барселону».  «Если Месси захочет, то, конечно, сможет вернуться в «Барсу» в определенный момент.

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