Власти Китая распространят правила Forex на криптотранзакции

Государственное управление по валютному контролю Китая (SAFE) признало криптовалютные операции высокорискованными и обязало финансовые учреждения отслеживать все транзакции, связанные с цифровыми активами.
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