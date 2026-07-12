Ространснадзор контролирует задержки рейсов в аэропортах Москвы из-за непогоды

Ространснадзор контролирует ситуацию с задержками рейсов в московских аэропортах из-за непогоды. «Федеральная служба по надзору в сфере транспорта взяла на особый контроль ситуацию с длительными задержками рейсов в аэропортах Московского авиационного узла — Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский», — говорится в сообщении ведомства.