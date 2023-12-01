Al Ikhbariya: Израиль совершил атаку на окрестности Дамаска

Израильские войска атаковали окрестности Дамаска. Об этом сообщает сирийский телеканал Al Ikhbariya. "Израиль совершил агрессию на окрестности (сирийской) столицы Дамаска", - говорится в сообщении телеканала.
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