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Al Ikhbariya: Израиль совершил атаку на окрестности Дамаска

Al Ikhbariya: Израиль совершил атаку на окрестности Дамаска

Израильские войска атаковали окрестности Дамаска. Об этом сообщает сирийский телеканал Al Ikhbariya. "Израиль совершил агрессию на окрестности (сирийской) столицы Дамаска", - говорится в сообщении телеканала.

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