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Группа «Аэрофлот» и Ростех заключили контракт на поставку импортозамещённых российских пассажирских самолётов МС-21-310 и SJ-100

Группа «Аэрофлот» и Ростех заключили контракт на поставку импортозамещённых российских пассажирских самолётов МС-21-310 и SJ-100

Российская авиакомпания "Аэрофлот" получит 52 новых российских пассажирских самолета, соответствующее соглашение подписано в рамках Восточного экономического форума.

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