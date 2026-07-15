Киевляне вышли к мэрии: Что заставило жителей выступить против решения властей

Киевляне вышли к мэрии после решения городских властей. Жители города хотят быть услышанными. Акция стала ещё одним проявлением общественного недовольства, которое всё чаще возникает в разных городах Украины.
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