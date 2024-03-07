«Не исключено»: генерал допустил эскалацию конфликта на Украине в войну в Европе

Существует риск, что конфликт на войны перерастет в крупномасштабную войну в Европе. Такое заявление сделал начальник академии Генштаба ВС РФ генерал-полковник Владимир Зарудницкий в своей статье для издаваемого в Минобороны РФ журнала «Военная мысль».