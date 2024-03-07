Пятый канал
ГлавнаяНОВОСТИЛОНГРИДЫЛАЙФХАКИИНТЕРВЬЮПРО ИГРЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пятый канал

31 549 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Едаменко
    Бриташки всё шире открывают окно Овертона...«Зачем ждать?» — ...
  • star
    Кейт,выздоравливайУильям высказался...
  • ПавелЗзаварзин
    Шизофреники вяжут веники, параноики - пишут нолики...Катя Лель не стал...

«Не исключено»: генерал допустил эскалацию конфликта на Украине в войну в Европе

«Не исключено»: генерал допустил эскалацию конфликта на Украине в войну в Европе

Существует риск, что конфликт на войны перерастет в крупномасштабную войну в Европе. Такое заявление сделал начальник академии Генштаба ВС РФ генерал-полковник Владимир Зарудницкий в своей статье для издаваемого в Минобороны РФ журнала «Военная мысль».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх