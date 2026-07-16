Овчинский: ЖК по программе реновации возведут в Тимирязевском районе Москвы

В Тимирязевском районе Москвы возведут ЖК по программе реновации. Дома построят на месте сноса старого фонда, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии