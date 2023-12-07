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Закон, порядок, государство

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Нам 33 – вам 33: Получите скидку на пакеты РКО и бизнес-карту до конца года

Нам 33 – вам 33: Получите скидку на пакеты РКО и бизнес-карту до конца года

Долгожданная акция для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей "Кибернеделя" от Дальневосточного банка завершилась, по отзывам клиентов, "слишком быстро" — подключить бизнес— или даже премиум-пакет расчётно-кассового обслуживания за половину цены успели не все.

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