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Некоторые музеи Санкт-Петербурга, ч.9. Гранд макет 1824 и сегодня

Некоторые музеи Санкт-Петербурга, ч.9. Гранд макет 1824 и сегодня

Из рассказа историка Петра Столпянского мы подробнее знаем малоизвестную историю уникальной модели города Питера, которая с точностью до деревянных дворовых построек, как тогда говорили - служб, воспроизводила Санкт-Петербург 1824-го года.

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