В школах Тамбовской области с нового учебного года изменится график учёбы и каникул

С нового учебного года в школах Тамбовской области изменится рекомендованный график учёбы и каникул. Для учеников 1–9-х классов теперь предлагается обучение по триместрам, а для старшеклассников сохранятся полугодия.
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