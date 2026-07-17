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Новости Тамбова

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В школах Тамбовской области с нового учебного года изменится график учёбы и каникул

В школах Тамбовской области с нового учебного года изменится график учёбы и каникул

С нового учебного года в школах Тамбовской области изменится рекомендованный график учёбы и каникул. Для учеников 1–9-х классов теперь предлагается обучение по триместрам, а для старшеклассников сохранятся полугодия.

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