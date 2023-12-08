Задержан наркоман, о шприц которого укололся ребенок в авто каршеринга

t.me/moscowproc Сотрудники правоохранительных органов вычислили мужчину, бросившего в салоне автомобиля каршеринга шприц с наркотиками, о который затем укололся ребенок, сообщили в Telegram-канале прокуратуры Москвы.
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