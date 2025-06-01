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Царьград

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Ракетный удар ВС России по мобильным станциям БПЛА ВСУ в Кролевце

Ракетный удар ВС России по мобильным станциям БПЛА ВСУ в Кролевце

ВС России нанесли удар по мобильным станциям запуска БПЛА Украины в Кролевце. Используя Искандер-М, ракеты поразили техники и личный состав.

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