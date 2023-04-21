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Часто приходится слышать от живущих в Европе, Соединённых Штатах и Израиле...

Часто приходится слышать от живущих в Европе, Соединённых Штатах и Израиле...

Часто приходится слышать от живущих в Европе, Соединённых Штатах и Израиле родственников и друзей недоумевающие вопросы: как мы тут в России только существуем? Действительно, как?! Путин президент, полки в магазинах, как известно, пустые: муляжи банок с тушёнкой стоят, доносы все друг на друга пишут, как в 37-м, за любое выражение собственного мнения в тюрьму сажают и сроки по суду дают сумасшедшие, Украина у нас вот-вот Крым отберёт и вообще страна наша на пороге распада и гибели, коррупция на каждом шагу, бандитов опять на всех углах, как в 90-х.

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