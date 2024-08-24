Театр абсурда
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Театр абсурда

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Власть последовала за бизнесом: Помощь жителям Курской области чиновники отдали на откуп маркетплейсам

Власть последовала за бизнесом: Помощь жителям Курской области чиновники отдали на откуп маркетплейсам

    Цифровые платформы оказались шустрее и человечнее многих госструктур Крупнейшие цифровые платформы — Ozon, «Авито» и Wildberries — запустили акции поддержки жителей Курской области, пострадавших от вторжения ВСУ.

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