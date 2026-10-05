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Газета.ру

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МО: ВС РФ за сутки уничтожили 181 пункт управления дронами в зоне СВО

МО: ВС РФ за сутки уничтожили 181 пункт управления дронами в зоне СВО

В течение суток военнослужащие группировок войск «Запад», «Восток», «Южная» и «Север» поразили 181 пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) украинской армии, 12 станций спутниковой связи Starlink и 99 наземных робототехнических комплексов противника.

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