В течение суток военнослужащие группировок войск «Запад», «Восток», «Южная» и «Север» поразили 181 пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) украинской армии, 12 станций спутниковой связи Starlink и 99 наземных робототехнических комплексов противника.
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