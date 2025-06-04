Азербайджанская этнопреступность выделяется в России: преступления носят изощренный характер и уходят в сферу организации мошеннической деятельности. Азербайджанцы не только совершают преступления, но и нередко избегают наказаний
На теле России в последние годы стало появляться все больше топонимов, носящих имя Гейдара Алиева — первого президента Азербайджана.
Комментарии
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Все отобрать но оставить при себе носатых.
Азеры - самое подлое народонаселение, самое жестокое и варварское. Надо отбирать их бизнес в России, особенно у Нисанова с подельником. Рынка Садовод в Москве не должно быть, так как эта клоака вмещает в себя все нелегальное мигрантское отребье, уводит из страны миллиарды долларов и не платит практически никаких налогов. Фуд-Сити надо с молотка продать российским бизнесменам.
а губеров,у которых в городах стоят памятники чужому руководителю, надо проверить на коррумпированность....азеры просто так никогда ничего не делают!!!
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