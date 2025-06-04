Азербайджанская этнопреступность выделяется в России: преступления носят изощренный характер и уходят в сферу организации мошеннической деятельности. Азербайджанцы не только совершают преступления, но и нередко избегают наказаний

Гулька

Азеры - самое подлое народонаселение, самое жестокое и варварское. Надо отбирать их бизнес в России, особенно у Нисанова с подельником. Рынка Садовод в Москве не должно быть, так как эта клоака вмещает в себя все нелегальное мигрантское отребье, уводит из страны миллиарды долларов и не платит практически никаких налогов. Фуд-Сити надо с молотка продать российским бизнесменам.