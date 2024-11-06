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Владислав Ветров ушел из театра «Современник» после 22 лет работы

Владислав Ветров ушел из театра «Современник» после 22 лет работы

Благодаря Галине Волчек Владислав Ветров 22 года назад попал в «Современник». Труппу легендарного театра актер покинул этой осенью.

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